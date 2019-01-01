Mustafa Cengiz: Hukuki mücadeleye geçeceğiz

İdari anlamda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve ekibi, "görevimizin başındayız" mesajı verdi.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Cengiz, genel kurulun yönetimi idari anlamda ibra etmeme kararını mahkemeye götüreceklerinin sinyalini verdi:

"Ben ve yönetim kurulumuz görevimizin başındayız." diyen Cengiz, sözlerine şöyle devam etti.

"Son genel kurulda haksız bir şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelelere geçecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir."

Salonda Galatasaray U14 takımı kaptanı Beknaz Almazbekov'un İstanbulspor karşılaşmasında penaltıyı dışarı attığı anın görüntüsü izletilmesi üzerine Cengiz, "İşte ibra edilmeyen idari yönetimimizin ürünü bu. Beknaz'ın bu hareketi ibra edilmedi." diye konuştu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- "Yönetimimiz süresince genel kurul üyelerimizin de tasvip ettiği, yadsınamayacak başarılara imza attık. Bu başarıların ardında idari reformlar olduğuna şüphe yoktur. Şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüze vereceği zararlar düşünüldüğünde, camiamıza itidal çağrısı yapıyorum."

- "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, bana oy veren ya da vermeyen herkesin başkanıyım."

Şimdi ne olacak?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 23 Ocak - 29 Mayıs döneminde mali yönden ibra edildi. Ancak idari yönden yapılan oylamada oylar yakın görününce sayıma geçildi. Sayımın sonunda yönetim 351'e 331 oyla idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Tüzüğü'ne göre yönetim, 23 Nisan 2019'a kadar seçim kararı almak ve bu seçimi 23 Mayıs 2019'a kadar gerçekleştirmek zorunda.