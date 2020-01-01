Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

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"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."