Mustafa Cengiz: Galatasaray bariyerleri çok rahat aştı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Christian Luyindama ile birlikte açıklamalarda bulundu ve bariyerleri aştıklarını söyledi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Christian Luyindama ile birlikte GS TV'ye konuştu.

Mustafa Cengiz, "Biraz sıkıntılı ve bariyerli geçti. Ama Galatasaray bariyerleri çok rahat aştı, taraftar da bunu gördü, camianın gücünü gördü." dedi.

"Sevgili kardeşimiz de bize katıldı. İnşallah sahada gereğini yapıp verecen uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek."

"Galatasaray taraftarıyla buluşmayı iple çekiyorum"

Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Christian Luyindama, "Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Galatasaray taraftarıyla buluşmayı iple çekiyorum. Çok çalışıp, sahada bunu göstereceğim. Havaalanında beni yalnız bırakmadılar. Eşlerini, arkadaşlarını bırakıp geldiler. Bu beni çok etkiledi."

"Hocamıza, teknik ekibimize, başkanımıza teşekkür ederim. Onların verdiği güveni sahadaki performansımla taçlandıracağım."