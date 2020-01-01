Mustafa Cengiz: Falcao maaşında indirim yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımdan ayrılması gündeme gelen Radamel Falcao'nun kalacağını ve maaşında indirime gittiğini söyledi.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

'dan kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina'ya teşekkür eden Mustafa Cengiz, iç transfer hakkında açıklamalarda bulundu:

"Lemina, bize hizmet verdi; ama biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içerisinde bildiğim kadarıyla Lemina yok. Seri için düşünüyoruz. Falcao da bizimle birlikte devam edecek, maaşında indirim yaptı. Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri oldu. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum."

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"Futbolcular önce Galatasaray'a gelir"

'nin 'dan transfer ettiği; ancak öncesinde Galatasaray ile anlaştığı gündeme gelen Mert Hakan Yandaş ile ilgili Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcular önce Galatasaray’a gelir; Galatasaray’la anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka yere gider. Başkalarının anlaştığı genç çocukları, iki üç kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Bütün insanlar değerli. Genç çocuklar. Ben bunları anlatmak, polemik yaratmak istemiyorum. Yolları açık olsun."