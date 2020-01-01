Mustafa Cengiz: Etebo'nun başarıyı isteyen bir yapısı var

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, yeni transfer Oghenekaro Etebo hakkında övgü dolu sözler söyledi.

, Nijeryalı oyuncu Oghenekaro Etebo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Oyuncunun imza töreninde yer alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Cengiz "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.