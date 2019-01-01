Mustafa Cengiz: Diagne uluslararası bir marka olacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in bir gün başkan olabileceğini söylerken Diagne’nin de uluslararası bir marka olacağını iddia etti.

Başkanı Mustafa Cengiz, Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, “Fatih Terim’in başkanlığı camiada konuşulan bir konu. Sizin düşünceniz nedir?” sorusuna “Olabilir” yanıtını verdi.

Cengiz “Hoca kendisi o espriyi yapar ara ara... Hoca niye başkan olmasın ki? Fatih Terim, bir kere Galatasaray Spor Kulübü üyesi. Gayet normal. Hiçbir sorun olmaz. Bunu bana ilk seçildiğimde de söylediler. Ama Fatih Hoca, teknik direktörlüğü daha çok seviyor. Sahada mücadeleyi seviyor. Bana söylediği o. Yoksa hoca her 10 yılını dolduran üye gibi başkan adayı olur. Ve başkan da olur. Ve güzel de yapar!” ifadelerini kullandı.

"Diagne 1 ay antrenman yapmamış"

Diagne’nin uluslararası bir marka olacağını iddia eden Cengiz, “Diagne, maalesef 1 ay boyunca antrenman yapmamış! Buna rağmen İtalyan kondisyonerimiz Bartali’nin katkıları ile bir noktaya geldi. Son maçta penaltı kaçırsa da, en az 2 kişinin marke ettiği pivot santrfor pozisyonuna girdi. Bizim ondan beklediğimiz de pivot santrfor olması. Benim bir taraftar olarak beklentilerimi karşıladı. Diagne daha genç ve Galatasaray’da tecrübe kazandıkça uluslararası bir marka olacak.” diye konuştu.

"Gomis'i bir türlü anlatamadık"

Gomis’in neden ayrıldığını taraftara bir türlü anlatamadıklarından dert yanan Cengiz, “Gomis Fransız dergisine konuşmuş ve “Galatasaray’dan para yüzünden ayrıldım” demiş! Bunu demesine mutlu oldum. Çünkü biz gitmesini istemedik. Bunu bir türlü taraftara anlatamadık. Kendilerine göre beklentileri olabilir. “Yolu açık olsun” dedik. Neticede bize hizmet etmiş bir oyuncu bedeli karşılığında gitti.” diyerek ayrılığın futbolcunun tercihi olduğunu söyledi.

"Feghouli müthiş toparladı"

Feghouli’den de övgüyle bahseden Cengiz, “Tüm futbolcular çok değerli ve müthiş bir mücadele verdiler. Fakat Feghouli, kendini müthiş toparladı. Sıfır yağ oranına ulaştı. Yağ dengesini müthiş ayarladı. Takımda bu alanda ilk sıraya çıktı. Bunda teknik heyetin çok büyük katkısı var. Her hikayenin arkasında görünmeyen kahramanlar vardır. Buradan hepsine teşekkür ediyorum” dedi.