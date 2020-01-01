Mustafa Cengiz: Biz objektif taleplerde bulunduk

Galatasaray Başkanı Cengiz, gündemin ana konuları olan koronavirüs, Beşiktaş Derbisi, Arda Turan ve hakemler hakkında açıklama yaptı.

Kulübü ile Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen anlaşmada, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına hakkında konuşan Cengiz, "Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Nüfusumuz 80 milyon küsur. Bir kişi pozitif çıktı ortalık yangın yerine döndü raflar boşaldı. Mutlaka tedbirin alınmasından yanayım. Devletin tüm söylemlerine uyulması gerekiyor. Tüm yönergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm stadı dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada mücadele hakça olsun. Hakem müdahalesi olması dostça bir mücadele olsun." diye konuştu.

Arda Turan konusunun bir daha açılmaması gerektiğini de aktaran Cengiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'hakem hatası olmazsa Galatasaray'ı yeneriz' açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Sivas maçındaki hakemin hatası kimilerine göre kural hatası, herkes gördü. Herhangi bir futbolseverin bu hatayı görmemesi mümkün değil. Bize göre golden önce Onyekuru'ya yapılan penaltı. Hakem oyunu durdurduğunda Onyekuru'ya penaltı verilecek sandık, hakem aleyhimize verdi. Biz ortalığı yangın yerine çevirmedik. Biz her zaman doğrunun kazanacağına inanıyoruz."

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"Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin"

Demir Grup maçı hakemi Mete Kalkavan'ın Galatasaray maçlarına atanmaması gerektiğini ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Takımınızın lehine ya da rakibiniz aleyhine atamalar yaparsanız zaten iş bitmiştir. Biz objektif taleplerde bulunduk. Bizim ceza almamıza sebep olan talepler tüm takımların lehineydi. Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Mete Kalkavan sana görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme. MHK'nin bu bağlamda dikkatli olması gerekiyor. Ligde daha 9 puan var. Alınacak 27 puanla herkes şampiyon olabilir. Şimdiden en ufak hatayla ortalığı yangın yerine çevirirsek bu alev topu sonra bize döner."

Mustafa Cengiz, bir gazetecinin Beşiktaş maçının iptaline ilişkin sorduğu soruya ise "Ahmet Beyle kulüpler birliğinde beraberdik. Kendisi sevdiğim bir insan. Hiçbir sorun yok. Hakem konusunda hiç konuşmadık. Başkanlar camialarına karşı da sorumlu. Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın. Bunları duyduğumda bizim maçın söylendiğini anlayamamıştım. Biz 'ses vermeyeceğiz deyip ses vermiyoruz, tuvaletlerimiz çok iyi deyip berbat tuvaletler vermiyoruz. Camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.