Mustafa Cengiz: Ben hakemlerden cesaret istiyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı törende gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Ali Koç'un açıklamalarına değindi.

Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için tören düzenledi ve törene Mustafa Cengiz de katıldı.

19 Şubat Çarşamba günü Başkanı Ali Koç'un yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarla ilgili düşüncelerini dile getiren Mustafa Cengiz, toplantıyı izlediğini belirterek şunları söyledi:

"Ali Koç'un toplantısını iki saat izledim. İki saatin sonunda aklımda kalan 'derbide nasıl hakemi etkilerim, nasıl mağdur olurum, nasıl TFF'yi etkileyip maçı alırım, nasıl algı yaparım' oldu."

Daha fazla takım

Toplantıda hakem hatalarına yönelik yayınlanan video için Mustafa Cengiz, "Ali Koç'un toplantısında 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki, 'Hızlı okuma dersi aldım. Sonra da Savaş ve Barış'ı okudum. Olay Moskova'da geçiyor.' Pazar günü olay bir maçta geçiyor, Moskova'da değil" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un TFF'yi ve hakemleri zan altında bıraktığını söyleyen Cengiz, "TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz. Geçtiğimiz sene Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Ben hakemlerden cesaret istiyorum" dedi.

"Kadıköy'de karşılanmak önemli değil"

Ali Koç'un 'Mustafa Cengiz'i karşılamam' ifadesine cevap olarak Cengiz şunları dile getirdi: "Benim için Kadıköy'de karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Benim taraftarıma yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Karşılanma beklemiyoruz, biz onlara yemek daveti yaptık katılmadılar ve açıklamadık. Loca istediler, 40 kişilik loca verdik. Onlar verir mi vermez mi, bu onların problemi. Bana loca vermez, karşılamaz, saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum."

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Bu derbiyi kazanmayı ümit ettiklerini belirten Cengiz, "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur" mesajını verdi.

"Uygunsam oturuma giderim"

Son olarak TSYD'nin 4 büyüklerin başkanlarının açık oturuma katılacağı açıklamasına değinen Mustafa Cengiz, bu durumdan haberdar edilmediğinin altını çizdi:

"Bir davetin, davete katılacaklara söylenmesi gerekir. Bana bir şey söylenmedi. Alternatif tarihler ve saatler vermek zorundasınız, saatim ve günüm uygunsa giderim. 4 büyük kulübün başkanlarının katılacağı bir açık oturama katılmaktan keyif alırım."