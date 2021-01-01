Fernando Muslera'dan Arda Turan'a teşekkür

Galatasaray'da uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Fernando Muslera, Denizlispor maçı öncesi çok heyecanlandığını söyledi.

Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanmasının ardından sahalara 220 gün sonra oynanan maçıyla dönen Fernando Muslera , beIN Sports 'a yaptığı açıklamada zor bir süreci geride bıraktığını söyledi.

Hem yaşadığı sakatlığın hem de annesini kaybetmesinin kendisini çok etkilediğin belirten Uruguaylı kaleci, "Hem sakatlık hem de annemi kaybetmemle beraber çok zor bir yedi ay geçirdim. 'daki ailem bu süreçte her zaman bana destek oldu. Maç temposu kazanmam adına bugün dönmemin iyi olacağını düşündük ve geri döndüm. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Maçtan önce heyecanını yenmekte zorlandığını belirten Muslera, "15-16 yaşında ilk profesyonel maçına çıkacak çocuklar gibi heyecanlıydım. Dün akşam heyecandan uyuyamadım" ifadelerini kullandı. Arda Turan 'ın kaptanlık bandını kendisine vererek yaptığı jeste de değinen tecrübeli kaleci, "Arda gerçekten çok büyük bir kaptan ve çok değerli bir insan. O bir Galatasaray efsanesi. Maçtan önce jest yaparak kaptanlık bandını bana vermesi beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.