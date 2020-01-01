Muslera yeni yılda sahada

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi, uzun süreli sakatlığının ardından ocak ayında sahalara dönmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında bacağı kırılan ve sahalardan uzun süredir ayrı kalan kalecisi Fernando Muslera, yeni yılda formasına kavuşmayı hedefliyor.

Ülkesinde yayın yapan Teledoce'ye konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Kesin tarih veremiyorum ama ocak ayında sahalara dönmeyi hedefliyorum. Sakatlığım uzun sürdü fakat tedavi sürecim iyi geçti. Ailem daima yanımdaydı. Kulübüm ve taraftarlarımız da en iyi şekilde destek verdiler" ifadelerini kullandı.

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Haziran 2021'de bitecek sözleşmesiyle ilgili de konuşan deneyimli eldiven, "Henüz kulüple bu konuda konuşmadık. Tabii ki önceliğim Galatasaray olacak. Kariyerimdeki tüm başarıları burada kazandım. En iyi şekilde sahalara dönüp, 2022 Dünya Kupası'nda milli formaya kavuşmak istiyorum" dedi.