Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim

Galatasaray Futbol Takımı kaptanı Fernando Muslera, sonuna kadar takımını destekleyeceğini belirtti.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edilen Uruguaylı kaleci, GS TV'ye açıklamada bulundu.

Hastaneden taburcu olmasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde arkadaşlarını ziyaret eden Muslera, "Tekrardan burada olmak benim için büyük bir zevk. Bu dönemde bütün 'den, diğer takımda oynayan meslektaşlarımdan, diğer takım taraftarlarından, kendi takım arkadaşlarımdan, hocamdan, başkanımdan, yöneticilerimden, camiasından ve taraftarımızdan birçok mesajlar aldım. Diğer taraftan yurt dışından da birçok mesaj aldım. Kendi ülkemden de, 'dan da gelen birçok destek mesajı vardı. Bunların hepsi bir araya gelerek bana zor anımda güç verdi" ifadelerini kullandı.

"Kalbim onlarla beraber"

Daha fazla takım

Uruguaylı file bekçisi, "Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek, onların benim yanımda olduğumu görmeleri... Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" diye konuştu.