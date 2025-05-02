Muslera devri kapanıyor: Galatasaray'dan kaleye iki sürpriz aday

Galatasaray, Fernando Muslera dönemini sezon sonunda noktalamaya hazırlanırken deneyimli eldivenin yerine geçebilecek iki ismi belirledi.

14 yıllık Muslera devri sona eriyor

Galatasaray yeni kaleci arayışında

Okan Buruk isabetli pas yapabilen bir aday arıyor

NE OLDU? Sarı-kırmızılı ekipte 14 yıldır forma giyen Fernando Muslera'nın Galatasaray'a sezon sonunda veda etmesi bekleniyor. Bu nedenle Aslan, 38 yaşındaki kalecinin ardından file bekçiliğini devralacak isim için arayışlara başladı. İddialara göre, Galatasaray'ın listesinde iki yıldız isim var.

BÜYÜK RESİM: Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı yönetiminden "Topu oyuna sokarken isabetli paslar yapabilen" bir kaleci talep etti. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yöneticiler ise listeye Ederson ve Alisson gibi isimleri dahil etti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Galatasaray yönetimi, Brezilyalı iki kaleciden birini kadroya katmayı hedeflerken, Ederson'un Manchester City'den ayrılma ihtimali nedeniyle 31 yaşındaki eldivenin daha ön planda olduğu vurgulandı.

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SIRADA NE VAR? Muslera'nın ardından kaleyi devralacak ismi arayan Galatasaray'da Alisson'un transferi zor gözüküyor ancak sarı-kırmızılılar bu konuda tüm şartları zorlamak istiyor.