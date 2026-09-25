Musiala ve Havertz, Klopp'un planlarına çifte darbe vurdu

Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, Hollanda maçının ardından kadrosuyla ilgili ilk darbeyi aldı. Jamal Musiala ve Kai Havertz'in sakatlık nedeniyle yokluğu kesinleşti; bu durum ikilinin "Die Mannschaft" kampından erken ayrılmasına ve mevcut ara dönemde kalan üç uluslararası maçta forma giyememesine yol açtı.

Böylece Klopp, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk maçının üzerinden yalnızca 90 dakika geçtikten sonra kadrosunda ilk değişikliği yapmak zorunda kaldı. Söz konusu maç, dün akşam UEFA Uluslar Ligi'ndeki serüvenin açılışında Hollanda ile 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Musiala ve Havertz'in sakatlığı

Musiala, Amsterdam'daki Hollanda karşılaşması öncesinde ısınma sırasında uyluk kasında lif yırtılması yaşadı ve "Sky Sport" ağının bilgilerine göre 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

Havertz'e gelince, Almanya Futbol Federasyonu oyuncunun kas zorlanması yaşadığını açıkladı. Böylece ikilinin milli takımla önümüzdeki üç maçtaki yokluğu kesinleşti.

Musiala'nın sakatlığı, oyuncunun geçmiş dönemlerde nörolojik bir rahatsızlığa bağlı olarak yaşadığı geçici yokluklardan farklı bir durumu temsil ediyor; zira bu kez yokluğu futbolla ilişkili bir kas sakatlığından kaynaklandı.

Klopp, Wirtz ve Burkardt'ı çağırdı

Klopp yoklukları telafi etmekte gecikmedi ve önümüzdeki pazar günü Augsburg şehrinde oynanacak Yunanistan karşılaşmasına hazırlık için Florian Wirtz ile Jonathan Burkardt'ı erkenden kadroya çağırmaya karar verdi.

İki oyuncunun, mevcut uluslararası ara dönemdeki üçüncü ve dördüncü maçlara hazırlık amacıyla milli takıma daha sonra katılması planlanıyordu; ancak Musiala ve Havertz'in sakatlığı, gelişlerini öne aldı.

Klopp yokluğu tahmin ediyordu

Klopp, Hollanda maçının ardından ikilinin yokluğu ihtimaline değinmişti: "Umarım durum ciddi değildir ve iki oyuncu da hızlıca hazır hale gelebilir. Büyük olasılıkla pazar günkü maçta forma giyemeyecekler."

Almanya Milli Takımı, Yunanistan karşılaşmasına sayı bakımından neredeyse aynı kadroyla çıkacak; zira Klopp'un elinde yalnızca 24 oyuncu bulunuyor. Bu da onun yeniden bir oyuncuyu maçın kesin kadrosundan çıkarmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Klopp, Hollanda karşılaşması öncesinde Hoffenheim'ın oyuncusu Bambası Konté'yi kadrosundan çıkarmak zorunda kalmıştı; ancak hücum oyuncusuna pazar günkü maç kadrosunda yer alacağının garantisini verdi.