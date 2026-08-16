Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, takımının Leipzig karşısındaki mücadelesinde yedek olarak oyuna girdikten yalnızca 15 dakika sonra aniden sahaya yığılınca büyük bir endişeye neden oldu.

Bayern Münih, Leipzig'i 3-1 mağlup etti; ancak 23 yaşındaki oyuncunun rakip takım oyuncularından herhangi biriyle temas kurmadan yere düşmesi ve oyuncular arasında panik havası eşliğinde sahada kalması, galibiyeti gölgede bıraktı.

Bayern Münih Spor Direktörü Max Eberl, maçın ardından şunları söyledi: "En önemlisi iyi olması. Başka bir şey hakkında söylenecek bir şey yok."

84. dakikada Musiala, Leipzig'li herhangi bir oyuncuyla temas kurmadan aniden sahaya yığıldı; bu durum, hem takım arkadaşlarını hem de rakip takım oyuncularını hızlıca ona yönelmeye ve yardım istemeye itti.

Köşe bayrağının yakınında oturan acil müdahale doktoru hızla sahaya koştu; ardından sağlık görevlileri de oyuncunun durumunu kontrol etmek için sedyeyle birlikte geldi.

Musiala'nın etrafında çok sayıda oyuncu toplandı ve endişe uyandıran görüntüler yaşandı; ardından oyuncunun durumu yavaş yavaş iyileşmeye başladı.

Musiala neden yığıldı?

Bayern Münih'in sağlık ekibi, Musiala'nın durumuna hızlıca müdahale etmeye çalıştı. İsmail Sıbari oyuncunun başını kaldırırken, fizyoterapist boynuna ıslak bir sünger koydu; bu sırada Alphonso Davies de takım arkadaşının ayakkabı bağını çözdü.

Sağlık görevlilerinden biri, Musiala'nın durumunun iyiye gittiğine işaret ederek başparmağını kaldırınca rahatlama hâkim oldu.

Ardından oyuncu ayağa kalkıp sahayı terk etmeyi başardı; ancak yürürken biraz dengesiz göründü ve fizyoterapist Jerry Hoffman ile takım doktoru Dr. Jochen Hahn eşliğinde soyunma odalarına yöneldi.

Alman "Bild" gazetesine göre Musiala, sahadayken ani bir baş dönmesi yaşadı.

Gazete, yaklaşık 33 santigrat dereceye ulaşan yüksek hava sıcaklığının oyuncuyu büyük ölçüde etkilemiş ve dolaşım sorunları yaşamasına neden olmuş olabileceğine işaret etti.

Ancak asıl soru işaretlerini doğuran şey, Musiala'nın yedek olarak oyuna girdikten sonra sahada yalnızca 15 dakika kalmış olmasıydı.

Eski bir sakatlık Musiala'nın üzerine gölge düşürüyor

Musiala'nın mevcut durumu, 5 Temmuz 2025'te Dünya Kulüpler Kupası sırasında yaşadığı ve fibula kemiğinde kırık içeren ciddi sakatlıktan bu yana geçirdiği zorlu dönemden ayrı düşünülemez.

O günden bu yana oyuncu, sakatlanmadan önceki teknik ve fiziksel seviyesini yeniden yakalamakta büyük zorluklar yaşadı.

17 Ocak'ta Musiala, birkaç ay süren bir aradan sonra sahalara dönüşünü kutladı; ancak daha sonra ayak bileğinde yeni sorunlar yaşadı ve tam kondisyonunu yeniden kazanma yolculuğundaki sıkıntıları devam etti.

Hayal kırıklığı yaratan bir dünya turnuvasına katılmasının ardından Musiala, sol ayağından metal plaka çıkarma ameliyatı geçirdi.

Musiala zorlu bir sezonun bedelini ödüyor

Bayern Münih'in yıldızı, takımın Tegernsee ve Asya'daki hazırlık kamplarına katılmadı; yaz tatilinin büyük bir bölümünü kondisyonunu yeniden kazanmak için feda ettikten sonra bu süreçte yalnızca bir rehabilitasyon programı ve bireysel antrenmanlar uygulamakla yetindi.

Musiala, gelecek sezon için yeni bir hazırlık aşamasına başlamak amacıyla geçen pazartesi takımla birlikte antrenmanlara döndü; ancak Leipzig karşısında yaşadığı ani düşme olayı, fiziksel durumunu tam anlamıyla yeniden kazanma kabiliyetiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Yine de tahminler, son olayın hazırlık programını ne ölçüde etkilediği öğrenilene kadar Musiala'nın önümüzdeki birkaç gün içinde antrenmanlara döneceğine işaret ediyor.

Musiala, birkaç hafta önce sakatlığından bu yana yaşadığı zorlu dönem hakkında şunları söylemişti: "Bazen zor olsa da, bu yıl çok şey öğrendim."

İlk göstergeler ciddi bir soruna işaret etmese de, özellikle oyuncunun sakatlanmadan önce sergilediği fiziksel ve teknik seviyesini henüz tam anlamıyla yeniden kazanamamış olması nedeniyle, Musiala'nın durumu Bayern Münih içinde yakından takip edilmeye devam ediyor.

Bayern Münih, Leipzig olayının yalnızca yorgunluk ve sıcağa bağlı geçici bir belirti olmasını umarken, en dikkat çekici soru hâlâ ortada duruyor: Musiala sonunda sakatlıklar sayfasını kapatıp en iyi versiyonuna geri dönebilecek mi?