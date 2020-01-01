Muriqi atıldı, Fenerbahçe derbide 10 kişi!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun son derbisinde sarı lacivertlilerin golcü futbolcusu Vedat Muriqi kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında 'yi ağırlıyor.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sarı lacivertli ekibin 26 yaşındaki golcüsü Vedat Muriqi, Domagoj Vida'ya yaptığı müdahale sonrası önce sarı kart gördü.

Sonrasında hakem Halil Umut Meler VAR incelemesine gitti ve sarı kartı iptal ederek Muriqi'ye direkt olarak kırmızı kart gösterdi ve Fenerbahçe 11 kişi kaldı.

Daha fazla takım

Muriqi, Fenerbahçe'nin son hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.