Muriqi atıldı, Fenerbahçe derbide 10 kişi!
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AA
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Karşılaşmanın 25. dakikasında sarı lacivertli ekibin 26 yaşındaki golcüsü Vedat Muriqi, Domagoj Vida'ya yaptığı müdahale sonrası önce sarı kart gördü.
Sonrasında hakem Halil Umut Meler VAR incelemesine gitti ve sarı kartı iptal ederek Muriqi'ye direkt olarak kırmızı kart gösterdi ve Fenerbahçe 11 kişi kaldı.
Muriqi, Fenerbahçe'nin son hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.