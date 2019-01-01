Murat Şahin: Ortamın gerilmesi oyunu bozdu

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 12. haftasında ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin karşılaşmayı değerlendirdi.

Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

"Maçın ilk yarısında daha önde baskı yaptık. Rakibe oyun kurdurmamaya çalıştık ve bunu zaman zaman başardık. İki-üç tane net gol pozisyonumuz da vardı. Plan iyi gidiyordu. Ortamın gerilmesi oyunu bozdu. 15-20 dakikadan sonra iki taraf da sinir harbine girdi. Oyun çok durdu."

"İkinci yarı istediğimizi sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'nin forvetsiz oynaması ve orta sahayı kalabalık tutması bize sıkıntı yarattı. İki tane net gol pozisyonları vardı diyebilirim. Galip gelemedik ama bir puanı hak ettik. Penaltı da kaçırdılar. Son iki haftada deplasmanda berabere kalıp burada kazanmak istiyorduk ama olmadı."