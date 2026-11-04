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Müller: Kane bu konuda tüm forvetleri geride bırakıyor

Mainz 05 - Bayern Münih
Mainz 05
Bayern Münih
Bundesliga
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
H. Kane
T. Mueller
Almanya
İspanya
İngiltere

Alman yıldız, Kane'in özelliklerini öne çıkardı

Bayern Münih'in eski yıldızı Thomas Müller, Harry Kane'in Ballon d'Or ödülünü kazanmasını överek, İngiliz golcünün sergilediği üstün bireysel performans ve Bavyera ekibinin başarısına katkısının ardından bu ödülü hak ettiğini vurguladı.

Müller, Kane'in ödülü kazanması hakkında, takipçileri için yayımladığı aylık bültende şunları söyledi: "Onun adına çok mutluyum. 65 resmi maçta 73 gol attı. Bu ödül, onun bireysel performansının ve Bayern Münih'teki başarısının mükemmel bir taçlandırılması. Harry'nin bu ödülü kazanmasından herkesin büyük bir mutluluk duyduğunu düşünüyorum."

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07 Kas 2026

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Ve ekledi: "Harry sadece rakamları ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda harika bir futbolcu. Şut tekniği, topu elinde tutma becerisi ve ikili mücadelelerdeki kararlılığıyla öne çıkıyor. Ayrıca, takımın asıl golcüsü olduğunun farkında olmasına rağmen zorlu görevleri üstlenmekten asla çekinmiyor."

Eski Alman millî oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Diğer oyuncular şöyle düşünebilir: Neden tüm bu mesafeyi kat edip kendi ceza sahamıza kadar geri döneyim ve topu geri kazanmak için kayarak müdahale edeyim? Ama Harry bunu tereddüt etmeden yapıyor. Ayrıca kimsenin böyle paslar gelmesini beklemeyeceği pozisyonlardan paslar atıyor. Bunu yapan başka bir golcü yok, çünkü basitçe başka hiçbir golcü bunu aynı verimlilikle yapma kapasitesine sahip değil."

Müller şunları ilave etti: "Liderlik ve kişilik açısından da o bir örnek ve rol model. Aferin dostum."

Kane, Ballon d'Or yarışında Fransız yıldız Kylian Mbappé'yi az bir oy farkıyla geçti; İspanyol Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı.

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