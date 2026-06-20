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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mükemmel performansın ödülü… Portekiz-Özbekistan maçında Arap hakem heyeti görev alacak

Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
Portekiz
Özbekistan
ABD
Fas

Bu maç, her iki milli takım için de bir ölüm kalım meselesi olacak

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası’nın 11. grubunun ikinci turunda önümüzdeki Salı günü oynanacak Portekiz-Özbekistan maçının yönetimini bir Arap hakem ekibine verdi.

Hakem ekibine Faslı uluslararası hakem Jalal Jid başkanlık edecek; maçın yönetilmesinde kendisine hemşerileri Zakaria Brinsi ve Mustafa Akarkad yardımcı olacak. Dördüncü hakem olarak ise Güney Afrikalı Tom Abongil atandı; ona da hemşerisi Zakheli Siwela yardımcı olacak.

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Faslı hakem ekibi, 5. grubun ilk turunda Almanya ile Curaçao arasındaki maçı yönetmesinin ardından turnuvadaki varlığını sürdürüyor. Bu maç, "Die Mannschaft"ın 7-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Özbekistan crest
Özbekistan
UZB

Portekiz ve Özbekistan milli takımları, önümüzdeki Salı günü ABD’nin Houston kentinde karşı karşıya gelecek. Denizciler, grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo ile 1-1’lik sürpriz beraberliğin ardından bu maçta dengeyi yeniden kurmayı umuyor.

Öte yandan Özbekistan, Kolombiya’ya karşı aldığı 3-1’lik yenilginin ardından, turnuvada bir sonraki tura yükselme umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

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