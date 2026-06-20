Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası’nın 11. grubunun ikinci turunda önümüzdeki Salı günü oynanacak Portekiz-Özbekistan maçının yönetimini bir Arap hakem ekibine verdi.

Hakem ekibine Faslı uluslararası hakem Jalal Jid başkanlık edecek; maçın yönetilmesinde kendisine hemşerileri Zakaria Brinsi ve Mustafa Akarkad yardımcı olacak. Dördüncü hakem olarak ise Güney Afrikalı Tom Abongil atandı; ona da hemşerisi Zakheli Siwela yardımcı olacak.

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Faslı hakem ekibi, 5. grubun ilk turunda Almanya ile Curaçao arasındaki maçı yönetmesinin ardından turnuvadaki varlığını sürdürüyor. Bu maç, "Die Mannschaft"ın 7-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Portekiz ve Özbekistan milli takımları, önümüzdeki Salı günü ABD’nin Houston kentinde karşı karşıya gelecek. Denizciler, grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo ile 1-1’lik sürpriz beraberliğin ardından bu maçta dengeyi yeniden kurmayı umuyor.

Öte yandan Özbekistan, Kolombiya’ya karşı aldığı 3-1’lik yenilginin ardından, turnuvada bir sonraki tura yükselme umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.