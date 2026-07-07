Mükemmel bir gecenin ardından... Ken, ses sorunlarının sona erdiğini alaycı bir şekilde duyurdu

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası'nda Meksika'ya karşı 3-2'lik heyecan verici galibiyetin ardından basın toplantısında sesinin çok yorgun çıkmasının ardından, sesinin normale döndüğünü açıkladı.

Kein, takım arkadaşı Jarell Quansah'ın oyundan atılmasından kısa bir süre sonra penaltıdan gol atarak Üç Aslanlar'a 3-1'lik üstünlük sağladı.

Raúl Jiménez, penaltıdan Meksika milli takımının farkı azalttı, ancak 10 kişiyle oynayan İngiltere milli takımı, galibiyetini korumak ve çeyrek finalde Norveç milli takımıyla karşılaşmayı garantilemek için savunmada direndi.

Maç sonrası kutlamalar sırasında, Oasis grubunun klasik şarkısı “Wanderwall”ın başka bir versiyonunun söylenmesi, forvet Harry Kane’in ses tellerini belirgin şekilde yordu.

Kane, BBC'ye, Glastonbury Festivali'nin Pazar gününden sonra duyulan seslere benzeyen kısık bir sesle gülerek şöyle dedi: "Çılgın bir maçtı, mücadele etmek zorundaydık. Az önce orada şarkı söylüyordum, gerçekten konuşamıyorum."

"ESPN" ağına göre, bu röportaj internette geniş çapta yayıldı; ancak bir gece uykusundan ve belki de bir fincan nane çayı içtikten sonra, İngiltere milli takım kaptanı sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda ses tonu normale yakın bir hal aldı.

Kane, Salı günü yayınladığı videoda şöyle dedi: “Duyduğunuz gibi, sesim geri geldi.”

Kane sözlerine şöyle devam etti: “Yani, dün gece ne unutulmaz, tarihi bir röportajdı. Sosyal medyada herkesin gülüp eğlendiğini görmekten mutluyum.”

İngiltere milli takım kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Ama evet, mükemmel bir geceyi sonlandırmak için mükemmel bir röportajdı."

Sesinde hala hafif bir kısıklık olsa da, ses tonu, son 16 turu maçının ardından sergilediği keskin tondan çok daha fazla İngiliz taraftarların aşina olduğu bir tona benziyordu.

Kane maçın atmosferi hakkında şunları söyledi: “O maça çıkmak gerçekten çok özel bir şeydi. Atmosfer ve stadyum harikaydı; bence herkes sadece orada bulunmak ve bu tarihi maçta oynamak için bile son derece heyecanlıydı.”

Kane sözlerine şöyle devam etti: “Ardından, maç sırasında engelleri aşmak, sergilediğimiz mücadele ruhu, bedenlerimizi feda etmek ve oyuncuların sahanın her yerini kaplaması… Dürüst olmak gerekirse, bunun bir parçası olmak gerçekten inanılmazdı.”

İngiliz forvet, “Bu, şüphesiz İngiltere milli takım formasıyla oynadığım en sevdiğim maçlardan biri” diyerek sözlerini pekiştirdi.

Kane sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda toparlanıyoruz ve biraz dinleneceğiz. İki gün dinlenmemiz var, ardından kesinlikle çeyrek final maçı için hazırlanacağız."

Harry Kane, önümüzdeki Cumartesi günü Miami’de iki takımın karşılaşmasında Norveçli rakibi Erling Haaland ile güçlü bir ikili düelloya girecek.