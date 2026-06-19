Mükemmel bir gecenin ardından… İngiltere’nin planlarını altüst eden kötü bir haber

İngiltere milli takımının teknik ekibi, Manchester United’ın kanat oyuncusu Marcus Rashford’un hazırlık durumu konusunda endişe duyuyor. Bu endişe, “Üç Aslanlar”ın Gana milli takımıyla oynayacağı maç öncesinde, oyuncunun arka bacak kasında ağrı hissetmesi nedeniyle ortaya çıktı.

28 yaşındaki yıldız, geçen Çarşamba günü İngiltere'nin Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan girerek dikkat çekici bir performans sergilemiş ve takımının dördüncü golünü atmıştı. Ancak İngiliz "The Sun" gazetesine göre, maçın bitiminden hemen sonra arka bacak kasında gerginlik hissettiğini belirtti.

Bu ağrılar nedeniyle Rashford, dün Perşembe günü diğer yedek oyuncuların ABD'li Sporting Kansas City takımıyla oynadığı hazırlık maçında yer almadı. İngiltere milli takımı bu maçı 5-1'lik skorla kazandı.

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Rashford’un sakatlığının ciddi olmamasını ve oyuncunun yarın Cumartesi günü takım antrenmanlarına dönebilmesini umuyor; zira oyuncu, Barcelona’dan yeni transfer olan Teknik direktör, Dallas ile oynanan ilk maçta Anthony Gordon'u tercih etmiş, ancak 72. dakikada onu Rashford ile değiştirmişti. Rashford, ikinci yarıda takımın verimliliğini artıran patlayıcı bir hücum performansı sergiledi ve 73 maçlık kariyerinde 19. milli golünü attı; bu, dokuz milli maçlık gol suskunluğunun ardından attığı ilk gol oldu.

Bu bağlamda, Tuchel milli takım oyuncularına dinlenmeleri ve Kansas şehrine onlarla birlikte seyahat eden aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri için bir gün izin verdi; ancak bazı oyuncular, konsantrasyonlarını korumak ve resmi olarak elemeyi belirleyebilecek ikinci maça hazırlanmak için konakladıkları otelde tek başlarına kalmayı tercih etti.

ABD takımıyla oynanan kapalı kapılar ardındaki hazırlık maçında, forvet Ivan Tony üç gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve "hat-trick" yaptı. Her biri 25 dakika süren iki devre halinde oynanan maçta, Hırvatistan karşısında forma giymeyen oyuncular da yer aldı. Morgan Rogers ve Ollie Watkins golcü listesine adlarını yazdırırken, Eberechi Eze, Dan Burn, Mark Joyhi, Kobe Maino ve Jarell Quansah da kadroda yer aldı.

İngiltere’nin bir sonraki Dünya Kupası hazırlık maçı, önümüzdeki Salı günü ABD’nin Boston kentinde ev sahipliği yapılacak olan Gana karşılaşması olacak.