Ron Jans, Pazartesi akşamı ESPN'de yayınlanan Eredivisie Ödülleri töreninde Luis Suárez'den gelen bir video mesajıyla sürpriz yaşadı. İkili, 2006 ve 2007 yıllarında FC Groningen'de birlikte çalışmıştı.

Eredivisie Ödülleri'nde Jans'ın teknik direktörlükten ayrılışı anıldı. Profesyonel futbolda tam 24 yıl baş antrenörlük yaptıktan sonra görevinden ayrılıyor.

Bu sırada Jans, Suárez'den gelen ve Hollandaca başlayan bir video mesajla sürpriz bir an yaşadı. "Merhaba patron, her şey yolunda mı? İspanyolca konuşacağım çünkü Hollandaca konuşmak bana zor geliyor," diyen 39 yaşındaki forvet, konuşmasına İspanyolca devam etti.

“Ron, her şey için çok teşekkür ederim. Groningen'de geçirdiğim dönemde bana Avrupa'nın kapılarını açtığın için çok teşekkür ederim. Antrenman ve teknik konseptler konusunda bana o kadar çok şey öğrettiğin ve Hollanda'da gelişmeme büyük katkı sağladığın için çok teşekkür ederim.”

“Ayrıca, muhteşem kariyerin için seni tebrik etmek istiyorum. Bunca yıl çok yüksek seviyede performans gösterdiğin için tebrikler. Ve bana öğrettiklerin için bir kez daha teşekkür ederim, çünkü sen benden en çok şey öğrendiğim koçlardan birisin.”

“Sana kocaman bir kucak veriyorum ve gelecekte bol şans diliyorum,” diyor Suárez, son cümlesini yine Hollandaca söylüyor. “Her şey için teşekkürler ve bol şans.”

Jans daha sonra Suárez ile Groningen’de geçirdiği dönemi gülümseyerek anımsıyor. “Takımda hep şakalaşıp eğlenirdi. Çok sevimli bir çocuktu, aile babasıydı.”

“Sahada bence Rinus Israël’den bile daha kötüydü. Onu tanımayanlar için söyleyeyim: o kazanmak için her şeyi yapardı, Luis ise daha da ileri giderdi. Bazen sınırı aşıyordu ama yine de birlikte çalıştığım birçok harika oyuncudan biri.”