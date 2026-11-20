Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Angelo, takım kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun insani yönünü anlatarak onu muhteşem ve eşsiz biri olarak nitelendirdi.

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Angelo, Roshn Suudi Ligi'nin YouTube kanalında bugün cuma günü yayımlanan açıklamalarında şunları söyledi: "Cris muhteşem ve eşsiz biri, sadece bir oyuncu olarak değil. Sanırım herkes onun nasıl bir oyuncu olduğunu zaten biliyor, bu konuda onun hakkında söyleyebileceğim pek bir şey yok."

Angelo sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama kariyerimi asıl etkileyen, her gün bir insan olarak sergilediği kişiliği. Bana her zaman yardım ediyor ve tavsiyeler veriyor."

Brezilyalı oyuncu şöyle ekledi: "Sanırım Al Nassr'daki ilk haftamdı, hatırlıyorum; kendimi tamamen rahat hissetmemi sağladı. Ona soru sorabiliyor, onunla konuşabiliyor, kişisel ya da profesyonel her konudaki şüphelerimi giderebiliyordum."

Angelo devamında şunları söyledi: "Yanına gidip ona şöyle dediğimi hatırlıyorum: 'Dinle, gerçekleştirmek istediğim pek çok hayalim, hedefim ve isteğim var. Bana yardım etmeni ve birkaç tavsiye vermeni isterim.' O günden beri de bunu yapıyor."

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Sözlerini sürdüren Angelo, "Özellikle geçen sezon beni gerçekten kanatlarının altına aldı, sahada bana yol gösterdi ve işler sürekli daha iyiye gitti. Sanırım bunda teknik direktör Jorge Jesus'un da payı vardı" dedi.

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Angelo şöyle devam etti: "Bu sezon bana eskisinden daha fazla tavsiye veriyor. İşin komik yanı, tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım bir taraftar son maçlarımızdan birine ait bir video buldu. Rakip takımı hatırlamıyorum."

Brezilyalı orta saha şöyle anlattı: "İkinci yarıda oyuna girdim ve Ronaldo bana şöyle dedi: 'Merak etme, bu maçta bir gol atacaksın ve bana da bir gol pası vereceksin.' O maçta gerçekten gol attım, ikinci yarıda oyuna girdikten sonra sadece asisti yapamadım."

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Angelo sözlerini şöyle detaylandırdı: "Ama o, bana yardım etmek için her zaman yanımda olan biri. Beni motive ediyor ve her gün bana çok yardımcı oluyor. Güvenebileceğim bir takım arkadaşı; hayata dair ve diğer her konuda bana tavsiyeler veriyor. Adeta bir baba figürü, gerçekten olağanüstü biri."

Angelo şöyle devam etti: "Bu sadece benimle sınırlı değil, diğer bütün oyuncular için de geçerli. Wesley buradayken ona yardım etti, Bento'ya yardım etti, João Félix'e de. João gerçekten harika oynuyor ve Cris ona yardım ediyor."

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Angelo şunları ekledi: "Samu Costa da yeni geldi. O, İñigo Martínez'e yardım ediyor ve genç Suudi oyuncular da dahil olmak üzere takımdaki herkese yardım ediyor. Gerçekten eşsiz biri."

Angelo sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşim yanıma gelip ağladı (Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için). Bu benim için de harikaydı, çünkü bazen ondan bir şey istemeye ve 'Merhaba, kardeşimle fotoğraf çektirebilir misin?' demeye biraz çekiniyorsun."

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Brezilyalı oyuncu şöyle sürdürdü: "Ama o muhteşemdi ve bana 'Onu buraya getir, merak etme, o fotoğrafı çekeceğiz' dedi. Kardeşimle de konuştu, çünkü kardeşim onunla tanışmak ve vakit geçirmek istiyordu. Çünkü o, benim için bir ağabey gibi, tıpkı idolüm olduğu gibi."

Angelo açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Ronaldo insan olarak olağanüstü, oyuncu olarak ise daha da iyi."