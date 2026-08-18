Real Madrid, La Liga'daki ilk maçında attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çeken İspanya Ligi'nin en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti.

Katalan "Sport" gazetesi, Racing Santander'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Martinez'in Real Madrid'in radarına yeniden girdiğini aktardı. Real Madrid ve Barcelona, oyuncunun gelişimini geçtiğimiz sezon zaten takip etmişti.

Martinez, Racing'in ilk takımıyla dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Villarreal karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, ceza sahası dışından yaptığı bir voleyle harika bir gol kaydederek takımını 2-0 öne geçirdi. Ancak maç 2-2 berabere sona erdi.

Bu göz alıcı performans, oyuncunun adını yeniden transfer piyasasının gündemine taşıdı. Real Madrid, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor; onu doğrudan ilk takıma çıkarmak yerine başlangıçta Castilla takımının kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer etme ihtimali bulunuyor.

Martinez, dikkat çekici fiziksel ve teknik özelliklere sahip. 1,85 metre boyundaki oyuncu, oyun kurma konusunda iyi bir yeteneğe, güçlü bir fiziksel varlığa ve ikinci hamleyle ceza sahasına inme becerisine sahip. Ayrıca İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Racing Santander ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, sözleşmesindeki serbest kalma bedeli yalnızca 3 milyon avro. Bu durum, Real Madrid'in resmi olarak harekete geçmesi halinde transferi cazip hale getirebilir.

Oyuncu, geçtiğimiz sezon Real Madrid ve Barcelona'nın ilgisini çekmişti. Barcelona, Martinez ilk takımda şansını bulana ve gelişimini sürdürene kadar, satın alma opsiyonlu bir kiralama ile onu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmişti.