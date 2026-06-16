Muhteşem bir seri… Deschamps, tarihi listede Brezilya efsanesinin yanına katıldı

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, bu Salı akşamı Senegal ile oynanan ve takımın bu yılki Dünya Kupası’ndaki ilk maçı olan karşılaşmada Les Bleus’u yöneterek, Dünya Kupası tarihinde tarihi bir listeye adını yazdırdı.

Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı ve bir önceki turnuvada Arjantin'e yenilerek finale kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, Fransa ile Dünya Kupası'ndaki 20. maçına çıktı.

Fransız “Stats Foot” ağı, Deschamps’ın aynı milli takımı Dünya Kupası maçlarında en çok yöneten ikinci teknik direktör olduğunu bildirdi.

Fransız teknik direktör, Brezilyalı Mario Zagallo ve Uruguaylı Oscar Tabárez ile eşit durumda; her ikisi de turnuvada kendi ülkelerinin milli takımlarını yönetmişti.

Bu tarihi listenin başında, Dünya Kupası'nda "Die Mannschaft"ı 25 maçta yöneten Alman Helmut Schön yer alıyor.

Deschamps, bu turnuvada bu rekoru tek başına elinde tutabilir.

"Opta" ağına göre, Deschamps, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarına katıldıktan sonra dördüncü kez Dünya Kupası'na teknik direktör olarak katılıyor ve onun önünde sadece Carlos Alberto Pereira (6) ve Bora Milutinović (5) bulunuyor. Carlos Queiroz da önümüzdeki birkaç saat içinde beşinci katılımına başlayacak.