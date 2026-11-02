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FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTIONAFP
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Muhteşem bir golle: Messi, Inter Miami'yi CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı

New England Revolution - Inter Miami CF
New England Revolution
Inter Miami CF
ABD 1
L. Messi
ABD
Arjantin

Lionel Messi, kulübü Inter Miami'nin New England Revolution karşısındaki geri dönüşüne öncülük etti; bir gole asist yaptıktan sonra galibiyet golünü de kaydederek takımını Doğu Konferansı puan durumunda ikinci sıraya yerleştirdi ve CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne katılımını garantiledi.

Sport gazetesi, maçın öne çıkan anlarını aktardı; Messi, çalımlı becerisini sergilemesinin ardından 83. dakikada sol ayağıyla attığı şutla işi bitirdi.

Arjantinli yıldız, bu sezon Amerika futbol liginde 26. golüne ulaştı.

Messi, 69. dakikada kafayla gol kaydeden Meksikalı Germán Berterame'ye beraberlik golünü hazırlamıştı; böylece Daniel Gazdag'ın 53. dakikada New England'ı öne geçirmesinin ardından skor eşitlenmiş oldu.

Gelecek maçlar
ORL

ORL

ABD 1

07 Kas 2026

NER

NER

MIA

MIA

ABD 1

07 Kas 2026

CLT

CLT

Inter Miami, ilk yarının golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından toparlandı; ardından ikinci sıra için oynanan bu doğrudan karşılaşmada geriye düşmüştü.

Galibiyet, Inter Miami'nin 59 puana ulaşmasını ve puanı 58'de donan New England'ın önüne geçmesini sağladı.

Inter Miami ayrıca iki maçlık galibiyetsizlik serisine son verdi ve CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki edisyonuna katılımını garantiledi; bu, Messi'nin kazanmak için uğraştığı son büyük kupalardan biri.

Doğu Konferansı sıralamasındaki ikinci sıra, gelecek hafta oynanması planlanan düzenli sezonun son haftasına kadar askıda kalacak.

Inter Miami, New England'ın bir puan önünde olarak yolculuğunu Charlotte karşılaşmasıyla tamamlayacak; Revolution ise rakibi Orlando City ile karşılaşacak.

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