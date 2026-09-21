İngiltere Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü açıkladığı üzere Three Lions'ta Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (ikisi de Manchester United), Tino Livramento (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal) ve Cole Palmer (Chelsea) yer almayacak.

Tuchel, son olarak adı geçene ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası'nda da sürpriz şekilde yer vermemiş ve bu nedenle çok eleştiri almıştı. Aynı durum, Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold'un kadroya alınmaması için de geçerliydi; o da yaklaşan milli maçlar bloğu için açıklanan ilk 27 kişilik kadroda yer almıştı. Palmer şimdi Uluslar Ligi'nde kendisini gösterme ve Tuchel'e yanıldığını kanıtlama fırsatını kaçıracak.

Daha önce Nottingham Forest'tan Morgan Gibbs-White'ın Palmer'ın yerine kadroya çağrılacağı sızmıştı, Tuchel ayrıca Everton'dan James Garner'ı da bu beşlinin yokluğuna karşılık kadroya dahil etti. Başka ek çağrıların olup olmayacağı bilinmiyor.

İngiltere, Uluslar Ligi'nde kiminle oynayacak?

Bu arada Bundesliga'dan Bayern Münih kaptanı Harry Kane ile Bayer Leverkusen'den Jarell Quansah da kadroya çağrıldı. İngiltere için başlangıç 26 Eylül'de (20.45) dünya şampiyonu İspanya karşısında olacak.

Bunu Çekya'da (29 Eylül) ve Hırvatistan'da (3 Ekim) oynanacak ilk maçlar takip edecek, ardından Tuchel'in takımı kapanışta 6 Ekim'de yeniden Çekler ile karşılaşacak.