Muhteşem başlangıcın ardından: Ter Stegen'den Barcelona'ya mesaj

Kaleci Marc-André ter Stegen, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda karşısında oynadığı ve 1-1'lik beraberlikle sona eren maçın en dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Alman kaleci son derece başarılı bir performans sergiledi ancak uzatma dakikalarında Cody Gakpo'nun beraberlik golünü atmasını engellemek için hiçbir şey yapamadı.

Sport gazetesi, Ter Stegen'in maçın ardından Teledeporte kanalına yaptığı açıklamaları yayınladı.

Bu sezon Ajax'a kiralanan Barcelona kalecisi, sözlerine şöyle başladı: "İzlediğim yoldan ve son yıllarda yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Şu anda burada olmaktan ve diğer oyuncularla her gün çalışmaktan çok mutluyum."

Ter Stegen, Jürgen Klopp'un yönetiminde geçirdikleri kısa süreye rağmen tüm takım arkadaşlarının ortaya koyduğu çalışmayı övmek istedi ve şöyle konuştu: "Çalışmak için sadece 3 günümüz vardı. Hâlâ düzeltilmesi gereken çok şey var. Şimdi üzerinde çalışabileceğimiz bir temelimiz oldu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizden gelen her şeyi yaptık ve galibiyeti elde etmek için çok az şey eksikti. Bu üzücü ama bunun üzerine inşa edebiliriz. Bu çok iyi bir temel."

Ayrıca Alman Milli Takımı'nın asıl kalecisi olmak istediğini vurgulayarak şöyle dedi: "Hedefim her zaman bir numaralı kaleci olmak. Her zaman mümkün olan en iyi durumda olmak ve sorumluluğun hakkını vermek istiyorum."

Ter Stegen sözlerinin sonunda Barcelona'ya ve takımın bu sezona yaptığı güçlü başlangıca değinerek şunları söyledi: "Şu anda durdurulamazlar. Ben de onlara bunu diliyorum. Flick'in yönetiminde çok sıkı çalışıyorlar. Uzaktan her zaman onlara başarılar diliyorum ama artık başka bir kulüpteyim ve kendi işime odaklanıyorum, tabii her zaman ne yaptıklarını da takip ederek."