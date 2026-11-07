"Muhtemelen ciddi bir şey": Bayern Münih'te Manuel Neuer için büyük endişe

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Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, FSV Mainz 05 deplasmanındaki Bundesliga maçında yeniden sakatlandı ve devre arasından önce oyundan çıkmak zorunda kaldı.

40. dakikada Mainz'ın 1-1'lik beraberliği sağladığı düşünüldü. Amiri'nin kullandığı serbest vuruşa hem Jonathan Tah hem de Neuer hafifçe dokundu. Arka direğe giden topu Jae-Sung Lee, Bayern'in boş kalesine kafayla gönderdi. Ancak VAR müdahalesi ve dakikalar süren incelemenin ardından, Güney Koreli oyuncunun serbest vuruş kullanıldığı sırada ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Bu karar, ev sahibi ekipte zaman zaman öfkeli itirazlara yol açtı. Kenarda özellikle sert tepki gösteren bir görevli, hakem Robert Schröder'den sarı kart gördü.

Golün hemen ardından tedavi isteyen Neuer, sağ ayağındaki kramponunu ve çorabını çıkardı. Bayern'in doktorlarıyla yapılan görüşmenin ardından 40 yaşındaki kalecinin maça devam edemeyeceği bildirildi. Yerine Jonas Urbig oyuna girdi (45.).

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Neuer'in cumartesi akşamı muayene edilmesi bekleniyor; henüz bir teşhis konulmadı. Takım arkadaşı Joshua Kimmich ise maçın ardından Sky'a verdiği röportajda karamsar konuştu: "Bir hafta sonra yeniden antrenman yapabilecek gibi görünmüyordu. Manu zaten ağrısını pek belli etmez. Oyundan çıkıyorsa maalesef muhtemelen ciddi bir şey vardır."

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Manuel Neuer son dönemde hangi sorunları yaşadı?

Neuer, ayağındaki tendon tahrişi nedeniyle verdiği uzun aranın ardından daha geçen salı günü sahalara dönmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyette maçın tamamında oynadı, ancak fazla sınanmadı. Son düdüğün ardından Amazon Prime'a verdiği röportajda sahalardan uzak kaldığı dönem hakkında açıkça konuştu ve kendisi için en kötü şeyin ne olduğunu anlattı: "Ağrılar. Kesinlikle ağrılar" dedi.

Neuer sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün yürürken ağrım oluyordu. Sabahları kalktığımda, bu sabah da dahil, yürürken yine ağrım vardı." Bayern, tendon tahrişinin cumartesi günü sakatlanan ayağında olup olmadığını resmen açıklamamıştı.

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Bu sakatlık, Neuer'in rekor kırdığı maçın tatsız sonu oldu. Mainz karşısında forma giyerek Bayern'in Bundesliga'da oynattığı en yaşlı futbolcu unvanını aldı. Bu sıralamada Bernd Dreher'i geride bıraktı.