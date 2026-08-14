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imago-sport-1081064113.jpgAbdullah Ahmed

Çeviri:

Muhtemel ayrılık öncesi: Malcom, Al-Hilal tarihine eşi görülmemiş bir başarıyla adını yazdırdı

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Malcom
Suudi Arabistan
Brezilya

Brezilyalı kanat oyuncusu özel bir gol kaydetti

Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza atarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Öte yandan bu gelişme, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair spekülasyonların arttığı bir dönemde yaşandı.

Hilal, bugün cuma günü Kingdom Arena'da oynanan ve Roshn Ligi'nin ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Feyha'yı 4-2 mağlup etti.

Malcom, Hilal'in ikinci golünü, açık oyundan gelen tek golü, maçın 26. dakikasında kaydetti. Brezilyalı oyuncu, Feyha savunmasının hatasını değerlendirerek topu ustalıkla ağlara gönderdi.

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Suudi Ligi'nin yayıncısı "Thmanyah" kanallarına göre bu gol, Brezilyalı kanat oyuncusunu Hilal'in zirvesine taşıdı. Malcom, kulüp tarihinde Roshn Ligi'nin açılış haftalarında 5 gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

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Malcom bu tarihi başarıya, adının mevcut yaz transfer döneminde Hilal'den ayrılıp Diriyah'a ya da Brezilya, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden birine transfer olmakla anıldığı bir dönemde imza attı.

Malcom'un, 2023 yazında Rus ekibi Zenit'ten Hilal'e katıldığını ve takımı 5 kupaya taşıdığını hatırlatalım. Bunlar Suudi Roshn Ligi, iki Kral Kupası ve iki Suudi Süper Kupası'ndan oluşuyor.

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