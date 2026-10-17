Yüksek tempolu geçen maçta HSV, 1-0 (0-0) kazandı. Bu sonuç, favori VfB için salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid ile oynayacağı maç öncesinde yeni bir darbe oldu.

Kaçırılan çok sayıda fırsat, direklere takılan şutlar ve iki takımın kalecilerinin başarılı performansı nedeniyle uzun süre gol sesi çıkmadı. Ancak 88. dakikada, geçen hafta TSG Hoffenheim deplasmanındaki 3-2'lik galibiyette HSV'ye galibiyeti getiren Miro Muheim kilidi açtı. Şampiyonlar Ligi'ne iki galibiyetle başlayan VfB, beraberlik nedeniyle puan tablosunun alt orta sıralarında kaldı.

Coşkulu bir sonbahar öğleden sonrası, HSV kaptanı Nicolai Remberg'e yapılan bir jestle başladı. Hamburglu oyuncuların tamamı, ısınmada çapraz bağından başarılı bir ameliyat geçiren 26 yaşındaki oyuncunun adını ve numarasını taşıyan tişörtler giydi. Maç hareketli başladı: Hamburg'dan Fabio Vieira beşinci dakikada, kısa süre sonra da Deniz Undav topu az farkla üstten dışarı gönderdi.

Hafta içinde Slovan Bratislava karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bu sezonki ilk golünü nihayet atan VfB forveti Undav, devamını getirmeye çalıştığını açıkça gösterdi ancak ilk bölümde bunu başaramadı. HSV Teknik Direktörü Polzin, takımını Svabya ekibi karşısındaki "devasa mücadeleye" savunma ağırlıklı bir anlayışla çıkardı. Yine de maçın favorisi olmayan HSV, hızlı hücumlarda tehlike yarattı: Vieira, 26. dakikada bir köşe vuruşunun ardından dizinden seken topla takımını neredeyse öne geçiriyordu.

38. dakikada gole daha da yaklaşan isim Undav'dı. Kaptan, 12 metreden ayağının içiyle vurduğu topu direğe gönderdi. 1-1'lik skoru hak edecek bir ilk yarının ardından takımlar soyunma odasına golsüz girdi. HSV ise ikinci yarıya büyük bir enerjiyle başladı. Yussuf Poulsen, oyunun yeniden başlamasından üç dakika sonra yaptığı kafa vuruşuyla dış direği buldu.

Coşkulu Volkspark'ta oyun artık iki kale arasında gidip geliyordu. Ermedin Demirović kafa vuruşuyla VfB'yi öne geçirme fırsatını kaçırdıktan sonra Poulsen, hemen ardından gelişen kontra atakta direğe isabet eden şutlarda skoru HSV lehine 2-1'e getirdi.

Sağ ayağıyla çektiği sert şut üst direğe çarptı (53.). Diğer tarafta Daniel Heuer Fernandes, Undav'ın şutunda müthiş bir kurtarış yaptı (58.). Son bölümde VfB sahaya yeni oyuncular sürdü ancak golü ev sahibi ekip buldu.