Muhammet Demir, Sumudica'yı çıldırttı!

Çaykur Rizespor maçında iki penaltı atışından yararlanamayan Muhammet Demir, Marius Sumudica'yı adeta çılgına çevirdi...

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada Muhammet Demir ile iki penaltı atışından yararlanamadı.

Golcü oyuncu, takımı karşılaşmayı 1-0 önde götürürken 57. dakikada kazanılan penaltı atışından topu direğe nişanladı.

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Ev sahibi ekip 61. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, penaltı atışını başka bir oyuncunun kullanmasını istedi ancak Muhammet kendi isteğiyle tekrar topun başına geçti ve bu kez de topu üstten dışarı gönderdi.

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Kaçan ikinci penaltı atışı sonrasında oldukça sinirlenen Sumudica soyunma odasına yönelip tekrar kulübeye geri dönerken, 66. dakikada Muhammet Demir'i oyundan çıkardı.

Gaziantep FK tribünleri de iki penaltı atışından yararlanamayan Muhammet'e oyundan çıkarken tepki gösterdi.