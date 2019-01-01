Muhammet Akpınar kimdir?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynayacağı maçta ilk 11'e giren Muhammet Akpınar kimdir?

UEFA C Grubu dördüncü maçında , Krasnodar deplasmanına konuk oluyor. Kulübün altyapısında yetişen 17 yaşındaki Muhammet Akpınar, 7 Kasım Perşembe saat 20:55'te başlayacak mücadelede Trabzonspor'un ilk 11'inde kendine yer buldu.

Muhammet Akpınar kimdir?

6 Şubat 2002'de Trabzon'da dünyaya gelen Muhammet Akpınar, futbol kariyerine Trabzon Telekomspor'un altyapısında başladı. 2015'te Trabzonspor'un altyapısına geçen genç isim, 2017 yılına gelindiğinde U16 takımına geçti. 1 sene sonra U17 takımına yükselen Muhammet, 2019'un yazında U19 takımına girdi. Burada şu ana kadar 9 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Santrfor mevkinde forma giyen Muhammet, aynı zamanda sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. 1,85 boyunda olan genç futbolcu U17 Milli Takımı'nda 7 maçta görev alıp 2 gol attıktan sonra Eylül 2019'da U19 Milli Takımı'na seçildi.