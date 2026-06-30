Muhammed Wahbi: Sabır ve inanç, eleme turuna kalmamızın sebebi… Ve macera devam ediyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, Atlas Aslanları’nın Hollanda’ya karşı kazandığı zaferi ve 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselmesini sabır ve kendine güvene bağlayarak, bu başarının hak edildiğini vurguladı.

Fas Milli Takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika’nın Monterrey Stadyumu’nda oynanan turnuvanın 32’li turu maçında, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Hollanda’yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi.

Hollanda Milli Takımı, 72. dakikada Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo'nun golüyle öne geçti, ancak Fas pes etmedi. 90+1. dakikada İssa Diop beraberlik golünü attı ve maçı uzatmalara, ardından da penaltı atışlarına taşıdı; penaltı atışlarında ise Atlas Aslanları galip geldi.

Maçtan sonra "beIN Sports" tarafından aktarılan açıklamalarında Wahbi şunları söyledi: "Tamamen taktiksel bir maçtı. Rakip bize büyük saygı gösterdi ve arka tarafta beş savunmacıyla oynamayı tercih etti, çünkü oyun tarzımızı ve topu nasıl kontrol ettiğimizi biliyordu."

Ve ekledi: “Maçı tamamen kontrol ettik, yüksek top hakimiyet oranımız vardı ve daha fazla şut attık; bu yüzden galibiyeti ve tur atlamayı tamamen hak ettiğimizi düşünüyorum.”

Şöyle devam etti: “Maalesef top hakimiyetimiz sırasında bir kontra ataktan gol yedik, ancak sabırlıydık ve kendimize inandık, böylece tekrar geri dönmeyi başardık.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Bu şekilde kazanmayı kabul etmeliyiz, çünkü her maçın kendine özgü bir senaryosu vardır ve şu anda eleme maçları oynuyoruz.”

Faslı teknik direktör, ülkesinin milli takım taraftarlarına bir mesaj göndererek şöyle dedi: “Dünyanın dört bir yanındaki Faslıların tutkusu bize enerji veriyor ve yolumuza devam etmemizi sağlıyor.”

Son olarak şunları ekledi: “Maceramız devam ediyor ve bunun sona ermesini istemiyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu galibiyeti Kralımıza ve halkımıza adıyoruz.”

Fas milli takımı, önümüzdeki Cumartesi akşamı Dünya Kupası çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor.