Muhammed Salah ve Hüsam Hasan krizini çözmek için acil hamle

Mısır Milli Takımı içindeki anlaşmazlıkların tırmanmasını önlemek için erken bir hamle yapan Futbol Federasyonu, Mısır'ın kaptanı Muhammed Salah ile Hüsam Hasan ve İbrahim Hasan önderliğindeki teknik heyet arasında son kamp sırasında patlak veren krizi kontrol altına almak için adımlarını atmaya başladı; bu çabalar, ortamı yeniden sakinleştirmeyi ve eski Liverpool yıldızının önümüzdeki müsabakalarda milli takımın planları içinde yer almasını güvence altına almayı hedefliyor.

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı ve Trabzonspor oyuncusu Muhammed Salah, Eylül 2026'da 2027 Afrika Uluslar Kupası'na kalma elemeleri kapsamındaki Angola maçının ardından Mısır kampından ayrıldı; bu olay, milli takımın teknik heyetiyle olan ilişkisine dair pek çok soru işareti doğurdu.

Bu gelişme, Hüsam Hasan'ın golsüz berabere biten Angola maçının 60. dakikasında Salah'ı oyundan çıkarma kararı almasının ardından yaşandı; teknik direktör maçın ardından kararının tamamen teknik nedenlerle alındığını belirterek, milli takım kaptanının herhangi bir sakatlık yaşamadığını vurguladı.

Durumu kontrol altına almaya yönelik hamleler kapsamında, Mısırlı gazeteci Ahmed Abdülbasıt, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın önümüzdeki saatlerde Türkiye'de Muhammed Salah'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Abdülbasıt şunları söyledi: "Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, geçen kampta milli takımın teknik heyeti nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermek, ikizlerle görüş birliğini sağlamak ve Salah'ın bir sonraki milli takım kampına katılmasını temin etmek amacıyla birkaç saat içinde Türkiye'de Muhammed Salah'ı ziyaret edecek."

Bu adım, Futbol Federasyonu Başkanı'nın krizi kontrol altına alma ve iki taraf arasındaki görüşleri yakınlaştırarak Mısır'ın kaptanı ile teknik heyet arasında yeni bir sayfa açma çabaları kapsamında geliyor; bu da Salah'ın bir sonraki kampta milli takım kadrosuna dönmesinin ve elemelerin kritik aşamasında anlaşmazlıkların sürmesinin önlenmesinin önünü açacak.

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na kalma elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftaları kapsamında iki Malavi maçına hazırlanıyor; kamp, önümüzdeki 9 Kasım'da Milli Takımlar Merkezi'nde başlayacak.

İki takım, üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında 13 Kasım'da Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaşacak; aralarındaki mücadele ise dördüncü hafta hesabına aynı ayın 17'sinde Malavi'deki Bingu Uluslararası Stadı'nda yeniden alevlenecek.

Mısır Milli Takımı, elemelerin ikinci grubunda Angola, Güney Sudan ve Malavi milli takımlarıyla birlikte yer alıyor; Mısır, 4 puanla averaj farkıyla Angola'nın önünde liderlik koltuğunda otururken, Malavi 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor ve Güney Sudan Milli Takımı puansız olarak son sırada yer alıyor.

Mısır Milli Takımı, yoluna Kahire'de Angola ile golsüz beraberlikle başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı beş golle gole karşılık mağlup ederek farklı bir galibiyet elde etmişti.