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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Muhammed Salah, Hüsam Hasan nedeniyle Mısır Milli Takımı kampından ayrıldı

Mısır - Angola
Mısır
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Güney Sudan - Mısır
Güney Sudan
H. Hassan
M. Salah
Mısır
Angola
Güney Sudan

Fıravunlar kampında yanardağ

Mısır Milli Takımı kampında, Fraonların 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Angola ile golsüz berabere kalmasından saatler sonra tartışmalar tırmanıyor; soyunma odasında gerginlik yaşandığı konuşuluyor.

Hüsam Hasan, maçın 60. dakikasında Muhammed Salah'ı oyundan almaya karar vermiş, ardından teknik direktör kararın tamamen taktiksel nedenlerle alındığını doğrulayarak milli takım kaptanının bir sakatlık yaşamadığının altını çizmişti.

Mısırlı gazeteci Ahmed Abdülbasit'e göre, Muhammed Salah, Angola karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşandığını söylediği gerginlik ve tartışma yaratan açıklamalar ortamında, herhangi bir krize girmeyi reddederek Mısır Milli Takımı kampından sessizce ayrıldı.





Futbol Federasyonu'nun açıklaması

Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, Hüsam Hasan'ın kararıyla Salah'ın, sahanın "tartan" zeminli olması nedeniyle Güney Sudan maçında dinlendirildiğini duyurdu.

Angola maçından önce teknik ekip ile Salah arasında Güney Sudan maçında oynamaması konusunda anlaşmaya varılmış, teknik ekip oyuncuyu korumak amacıyla bunu tercih etmişti.


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