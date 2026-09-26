Ittihad ve eski Suudi Arabistan Milli Takımı efsanesi Muhammed Nur, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın iki ismi Musab el-Cuveyr ile Salem el-Dawsari arasındaki karşılaştırma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve iki oyuncunun kariyeri ile sahaya koydukları arasındaki fark göz önüne alındığında, aralarında bir kıyaslama yapılmasının mantıklı bir temele dayanmadığını vurguladı.

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Nur'un açıklamaları, Musab el-Cuveyr'in Körfez Kupası 27'ye katılacak Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasının ardından geldi. Salem el-Dawsari'nin sakatlık nedeniyle turnuvada yer almamasına rağmen, bazılarının onu milli takımın bir numaralı yıldızı olarak görmesi nedeniyle, oyuncunun takım içindeki konumu hakkında tartışmalar yaşanıyordu.

Ittihad efsanesi, Salem el-Dawsari'nin konum ve başarılar açısından Cuveyr'in önünde olduğu görüşünde. Hilal kaptanının Suudi futbolunda istisnai bir durumu temsil ettiğini ve kariyerinin henüz başında olan bir oyuncuyla doğrudan bir karşılaştırmaya konulamayacağını vurguladı.

Nur, "Leyali Nabd" programında şunları söyledi: "Musab el-Cuveyr iyi bir oyuncu, ama Salem el-Dawsari farklı ve hiç şüphesiz Suudi Arabistan'ın en iyisi."

Şöyle devam etti: "Mevcut profesyonel oyuncu patlaması içinde Salem'in ilk 11'de yer alması yeterli bir gösterge. Ancak Musab gelecek vadeden bir oyuncu, Dawsari ise günümüzün efsanesi. En kısa sürede geri dönmesini temenni ediyoruz."





Muhammed Nur'un açıklamaları, Salem el-Dawsari'nin Suudi Arabistan Milli Takımı ve Hilal ile sergilediklerine duyduğu büyük takdiri yansıtırken, aynı zamanda Musab el-Cuveyr'in yeteneğini ve parlak geleceğini vurguluyor. Bu arada milli takım kaptanının sakatlığından kurtulup sahalara dönmesi bekleniyor.