Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Muhammed Nur, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in Abdullah el-Hamdan'ı ilk on birden çıkarma kararını eleştirerek oyuncunun milli takımdaki geleceğine dair bir uyarıda bulundu. Nur, bu tercihin Kuveyt maçından bu yana zor bir dönem geçiren Suudi forvet üzerinde olumsuz psikolojik etkiler bırakabileceğini savundu.

"Nadina" programındaki açıklamalarında Nur, el-Hamdan'ın psikolojik desteğe ve özgüvenini yeniden kazanmaya ihtiyacı olduğunu, özellikle Kuveyt maçının ardından maruz kaldığı yoğun baskılardan sonra bunun daha da önem taşıdığını vurguladı. Bu aşamada oyuncuya yaklaşımın büyük bir dikkat gerektirdiğinin altını çizdi.

Eski İttihad yıldızı, Umman maçında el-Hamdan'ın Firas el-Bureykan'ın yanında ilk on birde forma giymesini beklediğini belirterek, bu tercihin forvete yeteneklerini kanıtlaması ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın "Körfez Kupası 27" macerasına katkı sağlaması için yeni bir fırsat sunacağını ifade etti.

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Nur, el-Hamdan'ın ilk on birden çıkarılmasının, son dönemde maruz kaldığı eleştiriler göz önüne alındığında psikolojik sıkıntılarını artırabileceğine dikkat çekti ve oyuncunun, turnuvanın hassas bir döneminde üzerindeki baskıyı artırmak yerine kendisine güven verilmesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Nur, el-Hamdan'a iyi bir psikolojik yaklaşımla davranmanın önemine değinerek, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın santrfor mevkiindeki seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve hiçbir oyuncunun içinde bulunduğu koşullar ile moral durumu göz ardı edilerek bir kenara bırakılamayacağını belirtti.

Açıklamalarını, Suudi Arabistan'ın şu anda yalnızca üç Suudi forvete sahip olduğunu vurgulayarak tamamladı: Firas el-Bureykan, Abdullah el-Hamdan ve Abdullah Al Salem. Bu durum, Donis'in turnuva macerasını sürdürmeden önce tüm hücum oyuncularının hazır bulunuşluğunu korumasını zorunlu kılıyor.