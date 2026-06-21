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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Muhammed Nur, Al-Dosari’ye bir mesaj gönderdi: Seni görmedim!

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
S. Al-Dawsari
İspanya
Suudi Arabistan
ABD

Torindo’yu şaşkına çeviren ateşli bir mesaj

Al-Ittihad ve Suudi Milli Takımı’nın efsanesi Muhammed Nour, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda İspanya’ya karşı (0-4) yenildikleri maçta Salem Al-Dossari’nin şok edici performansının ardından ona bir mesaj göndermeye özen gösterdi.

El-Dosari, Suudi Arabistan'ın Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı son maçtan bu yana şiddetli eleştirilere maruz kalıyordu ve bu durum İspanya şokunun ardından da devam etti.

Nour, “Snapchat” hesabından bir dizi video paylaşarak Suudi Arabistan-İspanya maçı hakkında konuştu ve şöyle dedi: “Neredesin Salem? Maç boyunca seni görmedim, neden oynamadın?”

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Nour sözlerine şöyle devam etti: “Eleştirilerden etkilenmemeliydin, elinden gelenin en iyisini yapmalı ve İspanya karşısında normal seviyende oynamalıydın.”

Dünya Kupası
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Uruguay
URU
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Suudi Arabistan
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Genel performansla ilgili olarak Nour, sözlerini şöyle tamamladı: “Suudi milli takım oyuncularının korku içinde olduklarını hissediyorum; bazıları utanç verici bir çalım yemeye korkuyordu.”

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