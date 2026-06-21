Muhammed Nur, Al-Dosari’ye bir mesaj gönderdi: Seni görmedim!

Al-Ittihad ve Suudi Milli Takımı’nın efsanesi Muhammed Nour, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda İspanya’ya karşı (0-4) yenildikleri maçta Salem Al-Dossari’nin şok edici performansının ardından ona bir mesaj göndermeye özen gösterdi.

El-Dosari, Suudi Arabistan'ın Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı son maçtan bu yana şiddetli eleştirilere maruz kalıyordu ve bu durum İspanya şokunun ardından da devam etti.

Nour, “Snapchat” hesabından bir dizi video paylaşarak Suudi Arabistan-İspanya maçı hakkında konuştu ve şöyle dedi: “Neredesin Salem? Maç boyunca seni görmedim, neden oynamadın?”

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Nour sözlerine şöyle devam etti: “Eleştirilerden etkilenmemeliydin, elinden gelenin en iyisini yapmalı ve İspanya karşısında normal seviyende oynamalıydın.”

Genel performansla ilgili olarak Nour, sözlerini şöyle tamamladı: “Suudi milli takım oyuncularının korku içinde olduklarını hissediyorum; bazıları utanç verici bir çalım yemeye korkuyordu.”