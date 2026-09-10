Kimsenin beklemediği bir adımla, Amerikan basketbol liginin yeni sezonunun başlamasına yalnızca bir buçuk ay kala, NBA'in en büyük yıldızlarından biri basketbol formasını çıkarıp boks eldivenlerini giymeye karar verdi.

Amerikalı yıldız Jaylen Brown (29 yaşında) kariyerinin ilk boks maçını yaptı ve mekân, kararın kendisi kadar sürpriz oldu: Nijerya.

Bu yaz Boston Celtics'ten Philadelphia 76ers'a transfer olan Brown, resmi "Instagram" hesabından maça ait bir video paylaşarak, karşılaşmaya hiçbir ön hazırlık yapmadan çıktığını doğruladı.

Brown daha önce basketbolu bıraktıktan sonra dövüş sporları dünyasına girme isteğini açıklamış, hatta bu fikri karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin başkanı Dana White ile görüşmüştü.

Boks, basketbol yıldızına yabancı değil; yıllardır Muay Thai sporunun yanı sıra boks da yapıyor. Bu konuda, boks efsanesi Muhammed Ali Clay'in antrenmanlarında sparring ortağı olan dedesi Willie Brown'dan etkilenmiş.

Brown, ligin en önemli yıldızlarından biri kabul ediliyor; 5 kez All-Star maçında yer aldı ve Boston Celtics'i şampiyonluğa taşıdığı 2024 finallerinde en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

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Brown şu anda Philadelphia 76ers formasıyla ilk sezonuna hazırlanıyor. Takım, 21 Ekim'de New York Knicks karşısında sezona başlayacak. Boksta veya UFC'de profesyonel bir deneyim yaşama hayali ise basketbol kariyerinin sona ermesinin ardından zihnini meşgul etmeye devam ediyor.