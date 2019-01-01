Muğdat Çelik'in yan çapraz bağları koptu

Süper Lig’in dördüncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gazişehir’de Muğdat Çelik şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz yaz ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ligin yeni ekibi Gazişehir’e imza atan Muğdat Çelik ciddi şekilde sakatlandı.

beIN SPORTS’un haberine göre 29 yaşındaki oyuncunun yan çapraz bağlarında kopma meydana geldi.

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Bu sakatlığın ardından Muğdat'ın ligin ilk yarısını kapattığı ifade edildi.

Deneyimli forvet, ’nin 5-0 kazandığı ilk hafta maçında sonradan oyuna girip 25 dakika görev yapmıştı.

ve maçlarının kadrolarında da yer alan Muğdat, bu maçlarda ise forma şansı bulamamıştı