Mucize gerçekleşir mi? Nassr'ın eski yöneticisi Salem el-Devseri'nin transferine kapı araladı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın eski bir yöneticisi, Al Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri ile önümüzdeki yaz transfer döneminde anlaşma ihtimalini açıklayarak çarpıcı bir sürprize imza attı.

Salem el-Devseri'nin Al Hilal ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncunun önümüzdeki ocak ayında herhangi bir takımla imza atmasına ve bir sonraki yaz bedelsiz olarak o takımın saflarına katılmasına imkân tanıyor.

Al Nassr kulübünün eski sözcüsü Saud es-Sarami, "MBC Action" kanalındaki "Melaib" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Salem el-Devseri, Mohamed Kanno ve Hassan Tambakti'nin Al Hilal ile sözleşmeleri bu sezon sonunda bitiyor."

Şöyle devam etti: "Hassan Tambakti'ye gelince, Al Hilal'de kalacağını ve kulübün herhangi bir anda onunla sözleşme yenilediğini açıklayacağını düşünüyorum. Salem el-Devseri ve Mohamed Kanno'ya ise bu sezonun bitiminin ardından teşekkür edilecek."

Sözlerine şunları ekledi: "Mohamed Kanno fırsatı değerlendirip Al Qadsiah'a geçebilir. Salem el-Devseri ise Al Nassr'a transfer olabilir."

Ayrıca şunları belirtti: "6 ay önce söylemiştim, eğer önümüzdeki yıllarda Al Nassr'ın başında (Jorge) Jesus olsaydı, Salem el-Devseri ile anlaşmayı talep ederdi. Ancak onun ayrılmasından sonra ne olabileceğini kimse bilemez."

Şöyle tamamladı: "Salih el-Mutlak'a sorabilirsiniz, Al Nassr kulübünde altyapı kategorilerinin sorumlusuydu ve Salem el-Devseri onunla antrenman yaptı. Babasının da Al Nassr taraftarı olduğunu biliyorum, bu yüzden onun Al Nassr'a katılmasını ihtimal dışı görmüyorum."

Hatırlatmak gerekir ki Salem el-Devseri, Al Hilal'in saflarındaki ilk kaptandır. 2011'de ilk kez A takıma yükseltilmesinden bu yana ilk takımda oynuyor ve takımın birçok kupa kazanmasına katkı sağladı. Bunların en önemlileri iki kez kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi ve 6 kez kazandığı Roshn Ligi'dir.