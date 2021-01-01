Mourinho'yu kovmanın bedeli ağır! Korkunç tazminat

Tottenham, Jose Mourinho ile yola devam etmek istemezse, Portekizli antrenörün 40 milyon euro civarındaki tazminatını ödemek zorunda.

Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e kaybetmesinin ardından Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı.

The Athletic'te yer alan habere göre, Tottenham yönetimi, Portekizli menajerin görevine son vermesi halinde yaklaşık 40 milyon euro tazminat ödemek zorunda. Yıllık 17.5 milyon euro kazanan tecrübeli çalıştırıcının, İngiliz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi var.

Tottenham'ın bu sezonki performansı

İngiltere Premier Ligi'nde 28 maçta 13 galibiyet, 6 beberaberlik ve 9 mağlubiyet alan Tottenham 45 puanla 8. sırada yer alıyor. Londra temsilcisi ligde oynadığı son 10 maçta sahadan 6 kez mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3 eleme turu oynayarak katılan Tottenham, Royal Antwerp, LASK Linz ve Ludogorets'ın bulunduğu J Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı.

Son 32'de Wolfsberger'i eleyen Mourinho'nun öğrencileri son 16 turunda ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Dinamo Zagreb'e rövanşta 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Mourinho'nun kariyerinden satırbaşları

Sporting, Porto ve Barcelona'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Mourinho, ilk teknik direktörlük tecrübesini Benfica'da yaşadı. 2001-2002 yılında Portekiz'in Leiria takımını çalıştıran Mourinho 2002-2004 arasında Porto'da büyük bir çıkış yaptı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri, Mourinho'ya Premier Lig'in kapısını açtı. 2004-2007 ve 2013-2015 yılları arasında İngiliz ekibini çalıştıran deneyimli antrenör 3 kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

2008-2010 yıllar arasında Inter'de görev yapan Mourinho, İtalyan ekibiyle bir Şampiyonlar Ligi kazandı ve ardından Real Madrid'in başına geçti.

3 yıllık Real Madrid serüveninin ardından 2015'te biten Chelsea kariyeriyle birlikte Manchester United'ın yeni hocası olarak açıklandı. Kırmızı Şeytanlar'da beklenen performansı sergileyemedi ve görevine son verildi.

Mourinho, 2019 yılında Tottenham'ın yeni menajeri oldu.