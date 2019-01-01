Mourinho'nun hedefi Lyon veya Monaco'yu çalıştırmak

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho sıradaki istikametini belirledi: Fransa

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun bir sonraki durağının olacağı iddia edildi.

Mourinho'yu manşetine taşıyan L'Equipe, deneyimli teknik direktörün veya 'yu çalıştırmak istediğini öne sürdü.

Aralık ayında 'daki görevine son verilen Mourinho henüz bir takımla anlaşmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 'ya elenen Lyon, 'de lider PSG'nin 24 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Çalkantılı bir sezon geçiren Monaco ise ligde 16. sırada bulunuyor. Leonardo Jardim'in görevine son verip Thierry Henry'yi getiren Monaco, bu değişiklikten beklenen sonucu alamayınca çareyi yeniden Jardim'le anlaşmakta bulmuştu.

L'Equipe çıkan haberlerin aksine Mourinho ve Jardim'in aynı menajerle çalışmadığını öne sürüyor.

Öte yandan 'de Santiago Solari'nin görevine son verilmesinin ardından Mourinho'nun göreve gelebileceği dedikoduları çıkmıştı. Ancak devi tercihini Zinedine Zidane'da kullandı.