Mourinho'nun hedefi Lyon veya Monaco'yu çalıştırmak
Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun bir sonraki durağının Fransa olacağı iddia edildi.
Mourinho'yu manşetine taşıyan L'Equipe, deneyimli teknik direktörün Lyon veya Monaco'yu çalıştırmak istediğini öne sürdü.
Aralık ayında Manchester United'daki görevine son verilen Mourinho henüz bir takımla anlaşmadı.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya elenen Lyon, Ligue 1'de lider PSG'nin 24 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
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Çalkantılı bir sezon geçiren Monaco ise ligde 16. sırada bulunuyor. Leonardo Jardim'in görevine son verip Thierry Henry'yi getiren Monaco, bu değişiklikten beklenen sonucu alamayınca çareyi yeniden Jardim'le anlaşmakta bulmuştu.
L'Equipe çıkan haberlerin aksine Mourinho ve Jardim'in aynı menajerle çalışmadığını öne sürüyor.
Öte yandan Real Madrid'de Santiago Solari'nin görevine son verilmesinin ardından Mourinho'nun göreve gelebileceği dedikoduları çıkmıştı. Ancak La Liga devi tercihini Zinedine Zidane'da kullandı.