Mourinho'nun hedefi Ibrahimovic

Portekizli teknik adam, eski öğrencisi Ibrahimovic'i Tottenham'a getirebilir.

'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun hedefinde Zlatan Ibrahimovic var.

Mauricio Pochettino'nun sürpriz bir kararla kovulmasının ardından Premier Lig ekibinin başına geçen Mourinho'nun, her ne kadar "Yeni oyunculara ihtiyacım yok" dese de, devre arasında takıma takviye yapması bekleniyor.

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Telegraph'ın iddiasına göre Mou'nun hedefindeki isimlerden biri Ibrahimovic.

Los Angeles Galaxy'deki kariyerine ocak ayında son vereceğini açıklayan Ibrahimovic'i Harry Kane'in yedeği olarak düşünen Mourinho, böylece takımın Fernando Llorente'den sonra yaşadığı sıkıntıyı çözme niyetinde.

Mourinho, Ibrahimovic'le ve 'da birlikte çalışmıştı.