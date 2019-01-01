Mourinho'dan Klopp'a gönderme! "Et istedi, balık aldı"

Jose Mourinho, Manchester United ile berabere kalarak galibiyet serisini sonlandıran Liverpool hakkında değerlendirmede bulundu.

Premier Lig'in 9. haftasında lider , derbi maçta konuk olduğu Manchster United ile 1-1 berabere kaldı ve ligde ilk defa puan kaybetti.

'ın eski teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un istediği gibi şekillenmediğini dile getirdi.

Haberin devamı aşağıda

Mourinho, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Klopp menüyü beğenmedi. O et istedi ancak balık alabildi" şeklinde konuştu. Portekizli teknik adam, açıklamasının devamında ise şöyle konuştu:

"Manchester United, sahip olduğundan farklı bir tarzla futbol oynadı. Kabul etmeliyim ki Liverpool kazanamadığı için mutluyum. Çünkü dokuz maçlık galibiyet serisi rekoru ile bana ait, onlara değil. Açıkçası Klopp biraz hayal kırıklığı yarattı. Old Trafford, Liverpool'un galip gelmesi için özel bir yer ancak o bunu hiç başaramadı."

Zorlu derbiye 8'de 8 yaparak gelen Liverpool, ligde ilk defa puan kaybetse de 25 puanla zirvedeki yerini korudu. Kırmızılar, 23 Ekim Çarşamda günü Şampiyonlar Ligi'nde Genk deplasmanına çıkacak.