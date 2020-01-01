Mourinho'dan itiraf: Sadece o gün ağladım

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinden sonra yaşadığı üzüntüyle ilgili konuştu.

Premier Lig ekiplerinden 'ı çalıştıran Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyeri boyunca yalnızca bir kere ağladığını söyledi.

2010 ve 2013 yılları arasında 'in başına olan Portekizli teknik adam, 2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'e elenmelerinin ardından çok büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.

İlk maçı Bernabeu'da 2-1 kazanan Madrid, rövanşta uzatmalara ve sonrasında penaltılara giden maçta kaybederek finalin kapısından dönmüştü.

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Marca'ya konuşan Mourinho sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Ne yazık ki futbolun doğası bu... Cristiano, Kaka, Sergio Ramos... Futbolun en kusursuz üç canavarı... Tabii insan oldukları bir gerçek!"

"Teknik direktörlük kariyerimde bir mağlubiyetten sonra ağladığım tek geceydi. Çok iyi hatırlıyorum... Yardımcım Aitor Karanka ile beraber evimi önünde durduk, arabanın içinde ağladık. Çok zordu çünkü o sezonun en iyisi bizdik."