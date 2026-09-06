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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho zorluklarını açıkladı: Buradaki durum zor görünüyor!

J. Mourinho
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Bundesliga
1. Lig
Portekiz
İspanya
Almanya
Fransa

Portekizli, uzun yıllar sonra La Liga'ya döndü

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'ndeki rekabetin yarattığı baskının boyutuna dikkat çekti ve İspanya'daki büyük kulüplerin sürekli galibiyet almak zorunda olduğunu vurguladı; bunun Fransa ve Almanya'da gördüğünün tam tersi olduğunu belirtti. Öte yandan Barcelona sezona güçlü bir başlangıç yaparken, Real Madrid Real Sociedad karşısında sürpriz bir yenilgi aldı.

Avrupa'nın transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun öne çıkardığı açıklamalarda Mourinho şunları söyledi: "Fransa Ligi veya Almanya Ligi'nde şampiyonların her hafta sonu kazanması gerekmiyor, çünkü şampiyon olacaklarını biliyorlar ve içleri rahat." Bu sözleriyle Mourinho, bazı liglerdeki güç farkının zirvedeki kulüplere, şampiyonluk şanslarını etkilemeden puan kaybetme konusunda daha fazla alan tanıdığına dair inancına işaret etti.

Portekizli teknik adam şöyle devam etti: "Burada, İspanya Ligi'nde başka liglerde olmayan bir baskı var. Burada işler zor." Mourinho, İspanya'daki rekabetin yapısının, şampiyonluğa aday kulüpler için her maçı iki kat daha önemli hale getirdiğini değerlendirdi.

Mourinho'nun açıklamaları, İspanya Ligi'nde üst üste 4 galibiyet alan ve 17 gol kaydeden Barcelona'nın kusursuz başlangıcının gölgesinde geldi. Barcelona, erken dönemde güçlü bir hücum kimliği ortaya koyarak rakiplerini kendi sonuçlarını yakalama baskısı altına soktu.

Buna karşılık Real Madrid, Real Sociedad karşısında erken bir sürprizle sahadan mağlup ayrıldıktan sonra güçlü başlangıcını sürdüremedi ve zirve yarışında önemli 3 puan kaybetti. Bu durumda ekip, Barcelona ile arasındaki farkın açılmaması için önümüzdeki haftalarda hızlıca cevap vermek zorunda kaldı.

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Bu başlangıç, Mourinho'nun açıklamalarına özel bir önem kazandırıyor; zira İspanya Ligi'ndeki "farklı baskı"ya dair sözleri, erken dönemdeki rekabetin gerçeğini yansıtıyor gibi görünüyor. Zira Real Madrid ya da Barcelona'nın herhangi bir puan kaybı bir krize dönüşürken, her galibiyet şampiyonluk yarışına dair beklentilerin tavanını yükseltiyor.

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