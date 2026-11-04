Mourinho zorlu galibiyetin ardından "gerçeği" itiraf etti ve Vinicius'un performansını değerlendirdi

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, takımının Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan iki haftada mümkün olduğunca çok puan toplamayı hedeflediğini ve böylece aşamayı ilk sekiz sırada tamamlayıp play-off oynamaktan kaçınmak istediğini doğruladı.

Real Madrid, çarşamba akşamı lig aşamasının dördüncü haftasında oynanan maçta, geriye düştüğü karşılaşmada ev sahibi Yunan ekibi AEK Atina'yı 3-2 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti.

Mourinho, galibiyetin ardından "Movistar Plus" kanalına verdiği röportajda konuşarak, skor 2-2 olduktan sonra takımının beraberlikle yetinmeyi kabul etmediğini ve üç puanı almak için risk almayı tercih ettiğini belirtti.

Portekizli teknik adam, İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Heyecanlı bir sondu, ama bunun için mücadele ettik. Skor 2-2 olduğunda bunu kabul etmedik, kabul edilebilir bir sonuç olmasına rağmen, çünkü bize 10 puan kazandıracak ve play-off'a kalmamızı garantileyecekti. Daha fazlasını istedik, risk aldık ve şu an play-off'a kalmamızı garantileyen puanları aldık. Şimdi ise onu oynamaktan kaçınmak için daha fazla puan aramamız gerekiyor."

Mourinho, AEK Atina'nın performansını övdü ve Real Madrid'in maçtaki zorlu başlangıcını takımının alışılmış seviyesini gösterememesine indirgemeyi reddederek şöyle dedi: "Bazılarının daha güçlü takımın iyi başlamadığını ve seviyesini ortaya koymadığını söylemesi doğal, ama ben gerçeği söylüyorum: AEK Atina'yı harika bir maç çıkarırken izledim, kapasitelerinin üzerinde bir seviyede oynadılar."

Şunları ekledi: "AEK Atina'nın birçok maçını analiz ettik, ama en iyi maçlarını çıkardılar, ilk dakikadan itibaren büyük bir yoğunluk gösterdiler, ikili mücadeleleri, birinci ve ikinci topları kazandılar ve hücuma geçiş anlarında daima tehlikeliydiler. 2-2'lik beraberlikten sonra bile, sonuçla yetinip bir puanı korumak için savunma yapmaya karar veren bir takım gibi görünmediler, aksine kazanmak istediler. Son derece büyük bir maç çıkardılar."

Federico Valverde'nin daha fazla şut atması talebi hakkında Mourinho, oyuncunun bu yeteneğe sahip olduğunu, ancak sağ bek pozisyonunda görev yaptığında bunun daha zor hâle geldiğini açıkladı ve şunları ekledi: "Bugün ondan şut atmasını istemedim, aksine ona maçın açıldığını ve çok hızlı oynamamız gerektiğini söyledim."

Mourinho ayrıca Vinícius Júnior'un performansını da övdü ve maç sırasında oyundan alınmasına rağmen Brezilyalı oyuncunun ortaya koyduğundan memnun olduğunu doğruladı.

Şöyle konuştu: "Bana göre iyi bir maç çıkardı. Daha sonra iki değişiklikle sol tarafa biraz canlılık katmayı tercih ettim ve o bölgeye daha fazla tazelik vermek istedim, ama bence Vinícius son derece kabul edilebilir bir maç çıkardı."