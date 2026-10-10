Real Madrid, bu akşam cumartesi günü, İspanya La Liga'nın sekizinci haftasında konuğu Villarreal karşısında riskli bir mücadeleye çıkıyor.

"Sport" gazetesi, Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho'nun, bugünkü Villarreal karşılaşmasında savunmanın merkezinde Antonio Rüdiger'e bir ortak aradığını aktardı.

Beyazlı takımın savunması hassas bir dönemden geçiyor; zira Dean Huijsen, Madrid derbisinde kırmızı kart görmesinin ardından cezalı olduğu için Villarreal karşısında forma giyemeyecek. Raúl Asencio ise yakın zamanda geçirdiği ameliyat sonrası sahalardan uzak kalıyor.

Fransız Ibrahima Konaté'nin hazır olup olmayacağı, bazı ağrılar hissetmesi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Éder Militão ise kendisi için belirlenen programa göre ilerleyen tek oyuncu konumunda.

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Neyse ki Alman savunmacı Antonio Rüdiger mükemmel bir fiziksel durumda bulunuyor ve milli futbolu bıraktıktan sonra takımıyla en iyi seviyesini ortaya koymaya odaklanmış durumda.

Rüdiger, milli ara boyunca Valdebebas spor tesislerinde çalışmayı sürdürdü ve Mourinho'nun kendisine ihtiyaç duyduğu her an beklediği güvenilirlik seviyesini korumayı amaçlıyor.

Real Madrid'in kadrosu umut veriyor. Fede Valverde, Kylian Mbappé ve Ibrahima Konaté, Villarreal karşılaşması için takım kadrosuna dahil oldu.

Mourinho'nun önündeki asıl mesele, Fransız stoperi riske atıp sahaya sürmek mi, yoksa Aurélien Tchouaméni'yi stoper mevkiinde oynatmak gibi başka alternatiflere mi başvuracağını belirlemek olacak.