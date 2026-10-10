24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Çeviri:

Mourinho zor bir seçimle karşı karşıya: Risk mi, alternatif çözüm mü?

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
J. Mourinho
A. Ruediger
I. Konate
İspanya

Real Madrid, bu akşam cumartesi günü, İspanya La Liga'nın sekizinci haftasında konuğu Villarreal karşısında riskli bir mücadeleye çıkıyor.

"Sport" gazetesi, Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho'nun, bugünkü Villarreal karşılaşmasında savunmanın merkezinde Antonio Rüdiger'e bir ortak aradığını aktardı.

Beyazlı takımın savunması hassas bir dönemden geçiyor; zira Dean Huijsen, Madrid derbisinde kırmızı kart görmesinin ardından cezalı olduğu için Villarreal karşısında forma giyemeyecek. Raúl Asencio ise yakın zamanda geçirdiği ameliyat sonrası sahalardan uzak kalıyor.

Fransız Ibrahima Konaté'nin hazır olup olmayacağı, bazı ağrılar hissetmesi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Éder Militão ise kendisi için belirlenen programa göre ilerleyen tek oyuncu konumunda.

Neyse ki Alman savunmacı Antonio Rüdiger mükemmel bir fiziksel durumda bulunuyor ve milli futbolu bıraktıktan sonra takımıyla en iyi seviyesini ortaya koymaya odaklanmış durumda.

Rüdiger, milli ara boyunca Valdebebas spor tesislerinde çalışmayı sürdürdü ve Mourinho'nun kendisine ihtiyaç duyduğu her an beklediği güvenilirlik seviyesini korumayı amaçlıyor.

Real Madrid'in kadrosu umut veriyor. Fede Valverde, Kylian Mbappé ve Ibrahima Konaté, Villarreal karşılaşması için takım kadrosuna dahil oldu.

Mourinho'nun önündeki asıl mesele, Fransız stoperi riske atıp sahaya sürmek mi, yoksa Aurélien Tchouaméni'yi stoper mevkiinde oynatmak gibi başka alternatiflere mi başvuracağını belirlemek olacak.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin