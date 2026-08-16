Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, takımının Almanya'daki Schalke maçında dikkatleri üzerine çekti; ancak bu kez kadro tercihleri ya da taktiksel planlarından bağımsız bir şekilde, yedek kulübesinde farklı bir görünümle ortaya çıkarak taraftarların ve maç izleyenlerin ilgisini çekti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Mourinho'nun maç sırasında gözünün altında siyah bir bere şeklinde görünen belirgin bir yaralanma ile ortaya çıktığını ve bunun, karşılaşma boyunca Portekizli teknik adama odaklanan televizyon kameralarının dikkatini çekerek nedenine dair soru işaretleri doğurduğunu aktardı.

Mourinho'nun bu görüntüsü, yaralanmanın niteliği ya da nasıl meydana geldiğine dair net bir açıklama sunmadı ve bu esrarengiz bere, sahadaki olayların yanı sıra maç boyunca ilgiyi üzerine çeken en dikkat çekici görüntülerden biri olarak kaldı.

Mourinho'nun görünümü kısa sürede izleyenlerin gündemine oturdu; özellikle de Portekizli teknik adamın teknik kararları ve tartışmalara yol açan kişiliğiyle her zaman ilginin odağında olmaya alışkın olması dikkate alındığında. Ancak bu kez Schalke karşısındaki görüntüsü, tamamen farklı bir nedenle dikkatleri üzerine çekti.